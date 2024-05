Ritrovata viva Milena Stirocco - la 54enne di Lanciano scomparsa il 29 aprile | Si è presentata in commissariato a Casert - sta bene

(Di domenica 5 maggio 2024)Santirocco, lamaestra di ballo e fitness diil 29, è statanella serata di ieri alla periferia dia, in buona salute. È stata lei stessa a presentarsi ine sta: la notizia ha posto fine a sei giorni di ansiose ricerche e speculazioni sulla sua sorte. La donna era stata vista l’ultima volta a Torino di Sangro, in Abruzzo, dove si era recata al mare. La suaaveva scatenato un’intensa mobilitazione: il suo profilo Facebook era stato cancellato, il suo telefono risultava spento, e la sua auto era stataabbandonata a Torino di Sangro con una gomma a terra. Secondo quanto riportato da Alessia Natali, responsabile ...

