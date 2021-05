Torino, incontro tra tifosi e squadra dopo la batosta contro lo Spezia (Di sabato 15 maggio 2021) Non è andata giù ai tifosi del Torino la batosta contro lo Spezia. I granata di Nicola sono infatti stati sconfitti per 4-1, subendo una battuta d’arresto significativa in ottica salvezza. Al ritorno in Piemonte, dunque, c’è stato un confronto tra la squadra e una delegazione di sostenitori. Questi ultimi hanno preteso spiegazioni in merito al periodo negativo che sta vivendo il club. Gli ultimi ko subiti non aiutano, ma ci sono ancora due match (contro Torino e Benevento) per ottenere punti al fine di evitare la retrocessione. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) Non è andata giù aidellalo. I granata di Nicola sono infatti stati sconfitti per 4-1, subendo una battuta d’arresto significativa in ottica salvezza. Al ritorno in Piemonte, dunque, c’è stato un confronto tra lae una delegazione di sostenitori. Questi ultimi hanno preteso spiegazioni in merito al periodo negativo che sta vivendo il club. Gli ultimi ko subiti non aiutano, ma ci sono ancora due match (e Benevento) per ottenere punti al fine di evitare la retrocessione. SportFace.

