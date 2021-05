LIVE Olimpia Milano-Trento 0-0 | Serie A basket in DIRETTA | al Forum inizia gara-2!

(Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-4 Piazzato di Punter, 6’31” da giocare nel primo quarto, 0-2 i falli. 7-4 Williams continua a predicare perin questo avvio di partita. 7-2 Piazzato di Moraschini. 5-2 Penetrazione di Hines. 3-2 Williams batter la marcatura di Leday e si appoggia al tabellone da centro area. 3-0 3/3 Punter. Fallo di Martin che manda in lunetta Punter con tre liberi. SI PARTE! PALLA A DUE! 18.58 I QUINTETTI,: Delaney, Punter, Moraschini, Leday, Hines;: Martin, Browne, Morgan, Maye, Williams. 18.56 In corso la presentazione delle due squadre al Mediolanumdi Assago, 4 minuti alla palla a due del match. 18.55 Questa la situazione dei playoff dopo-1, giocata ieri: Vincono tutte le padroni di casa!Il tabellone ...

sportface2016 : #Basket, #Playoff #SerieA1: segui il LIVE di gara2 tra #Milano e #Trento - RFotoreporter : Guarda 'Maria giovanna cherchi cantante Olimpia Onlus fadda roberto fotoreporter redazione Cagliari live' su Yo… - VoceDelTrentino : G1 Playoff: l’Olimpia Milano domina al Forum e affonda Trento - - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Trento 88-62 Serie A basket in DIRETTA: dominio netto dei padroni di casa in gara-1 dei quarti… - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: I biancorossi vincono nettamente il primo episodio della serie playoff, con tanti protagonisti diversi. Domani gara 2 #… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Olimpia

Colpo esterno per l'Asuncion, 2 - 1 su Always Ready: botta e risposta nel primo tempo tra Gonzalez e Ramallo quindi allo scadere la rete decisiva di Silva. 3 - 1 dell'Atletico - MG in casa ...... mentre lastreaming sarà disponibile su Eurosport Player e Discovery +. SEGUI IN DIRETTAMILANO - TRENTOShavon Shields sarà solo spettatore. Nel tardo pomeriggio, in questo nuovo e sconosciuto back-to-back nei quarti di finale playoff del campionato di serie A, Olimpia Milano e Aquila ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.35 I giocatori dell'Olimpia Milano in fase di riscaldamento al Mediolanum Forum: https://twitter.com/OlimpiaMI1936/status/1393242604830138374 18.30 Buonase ...