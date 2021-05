Covid, bollettino del 14 maggio: 7.567 nuovi casi e 182 morti (Di venerdì 14 maggio 2021) Milano - Un' Italia finalmente tutta gialla , con la sola eccezione della Val d'Aosta , studia il calendario dell'ennesima ripartenza , sperando si tratti finalmente di quella definitiva. Lunedì la ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 14 maggio 2021) Milano - Un' Italia finalmente tutta gialla , con la sola eccezione della Val d'Aosta , studia il calendario dell'ennesima ripartenza , sperando si tratti finalmente di quella definitiva. Lunedì la ...

Advertising

globalistIT : - ilmamilio : Covid | Bollettino Lazio 14 Maggio 2021: +706 casi, 10 morti, 1100 guariti. D'Amato: 'Superate 2,5 mln di dosi somm… - ag_notizie : Covid, in Sicilia 573 nuovi casi (32 in provincia): 1.712 nuovi guariti, sempre meno persone in ospedale… - cilentano_it : Sono 7.567 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 14 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino de… - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino nazionale: 7.567 nuovi contagiati e 182 decessi -