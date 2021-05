Splendida casa al mare a soli 30 euro: come averla (Di giovedì 13 maggio 2021) Una villetta a schiera recentemente ristrutturata in Calabria può essere vinta in un concorso, con biglietti che costano solo 30 euro ciascuno. Consta di due camere da letto, due bagni, un bellissimo soggiorno open space, sala da pranzo e spazio cucina e un balcone con vista sul mare Vinci casa a 30 euro, come funziona la lotteria La lotteria internazionale è organizzata da Jon e Annemarie Nurse di Poole, che hanno di recente messo in palio anche una bellissima villa in Toscana vinta da una donna senza lavoro. La residenza è situata nella bellissima località balneare di Pizzo Calabro – conosciuta anche come ‘la costa degli dei’ – e dista solo 20 km dall’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, è il luogo ideale per chi volesse allontanarsi da esso tutti. LEGGI ANCHE: — ... Leggi su funweek (Di giovedì 13 maggio 2021) Una villetta a schiera recentemente ristrutturata in Calabria può essere vinta in un concorso, con biglietti che costano solo 30ciascuno. Consta di due camere da letto, due bagni, un bellissimo soggiorno open space, sala da pranzo e spazio cucina e un balcone con vista sulVincia 30funziona la lotteria La lotteria internazionale è organizzata da Jon e Annemarie Nurse di Poole, che hanno di recente messo in palio anche una bellissima villa in Toscana vinta da una donna senza lavoro. La residenza è situata nella bellissima località balneare di Pizzo Calabro – conosciuta anche‘la costa degli dei’ – e dista solo 20 km dall’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, è il luogo ideale per chi volesse allontanarsi da esso tutti. LEGGI ANCHE: — ...

Advertising

itsdreena : Ho appena visto casa di GV mio dio è già splendida così non immagino dopo i lavori di ristrutturazione sono invidiosissima - laelle_ange : Giulia Valentina ha reso meravigliosa la vecchia casa, non oso immaginare come sarà splendida questa che già lo è ora ? - giuliaemme2 : Oggi è venuto a casa un conoscente incaricato di spostare vari mobili ad altro luogo. Ha dichiarato subito di ves… - Lucia39134555 : RT @mariamacina: L’augurio é che i romani, riavutisi dall'oblio di questi anni disastrosi, mandino a casa i due alleati strutturali e volt… - DuccioTessadri : Se a casa avete 1.000 libri, Primo Levi, Hannah Arendt, Marx, Pasolini, ma vi trovano il Mein Kampf (magari nella s… -

Ultime Notizie dalla rete : Splendida casa Ricordiamoci anche dei disabili in Rsd: consentire ai parenti di tornare da loro Le scrivo come mamma di Nadia, una splendida ragazza disabile di 24 anni ospite di una Rsd, che dal febbraio 2020 non ha più avuto la possibilità di venire a casa. Anche per i nostri cari il piano ...

Diario della riapertura. 6) La Scala raddoppia, fra complicazioni e grande musica ...splendida scatola sonora del Musikverein, roba loro e insieme, da sempre, patrimonio di tutti noi. E dopo un breve saluto di Muti nel segno di Toscanini ('questo teatro era e resterà la sua casa&...

Splendida casa al mare a soli 30 euro: come averla Funweek Splendida casa al mare a soli 30 euro: come averla Una villetta a schiera del valore di 200mila euro è il premio di un concorso internazionale: con un biglietto da 30 euro vinci una casa al mare, ecco come ...

UeD: Gemma Galgani e Aldo nella casa di lei UeD: Gemma Galgani e Aldo continuano a frequentarsi. La dama è molto presa e decide di invitare il cavaliere a casa sua. Ecco cosa è successo ...

Le scrivo come mamma di Nadia, unaragazza disabile di 24 anni ospite di una Rsd, che dal febbraio 2020 non ha più avuto la possibilità di venire a. Anche per i nostri cari il piano ......scatola sonora del Musikverein, roba loro e insieme, da sempre, patrimonio di tutti noi. E dopo un breve saluto di Muti nel segno di Toscanini ('questo teatro era e resterà la sua&...Una villetta a schiera del valore di 200mila euro è il premio di un concorso internazionale: con un biglietto da 30 euro vinci una casa al mare, ecco come ...UeD: Gemma Galgani e Aldo continuano a frequentarsi. La dama è molto presa e decide di invitare il cavaliere a casa sua. Ecco cosa è successo ...