UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 11 maggio 2021 (Di lunedì 10 maggio 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 11 maggio 2021: Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 17 al 21 maggio 2021 Alberto (Maurizio Aiello) cade sempre di più in un profondo baratro, intanto Clara (Imma Pirone) cerca di ricostruire la sua esistenza senza il Palladini. Una fuga di notizie fa capire quelli che sono i veri piani di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) per i Cantieri Flegrei-Palladini. Franco Boschi (Peppe Zarbo) continua le sue intercettazioni riguardo a Pietro Abbate (Simon Grechi) e inizia a scoprire qualcosa di interessante… L’inattesa riunione tra Cerruti (Cosimo Alberti) e il dottor Sarti (Giovanni Caso) porterà nuovo ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 10 maggio 2021)di Unalin onda11: Leggi anche: UNALdal 17 al 21Alberto (Maurizio Aiello) cade sempre di più in un profondo baratro, intanto Clara (Imma Pirone) cerca di ricostruire la sua esistenza senza il Palladini. Una fuga di notizie fa capire quelli che sono i veri piani di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) per i Cantieri Flegrei-Palladini. Franco Boschi (Peppe Zarbo) continua le sue intercettazioni riguardo a Pietro Abbate (Simon Grechi) e inizia a scoprire qualcosa di interessante… L’inattesa riunione tra Cerruti (Cosimo Alberti) e il dottor Sarti (Giovanni Caso) porterà nuovo ...

