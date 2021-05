Bullismo e omofobia: regista del foggiano oltraggiato da quando aveva otto anni, un documentario racconta la sua storia Giuseppe Sciarra additato come "frocio, ricchione devi morire" sin da bambino (Di lunedì 10 maggio 2021) Di seguito il comunicato: “Per i miei coetanei farmi del male era normale. Me lo meritavo perché non ero come loro. Non facevo a botte. Non giocavo a calcio. La mia ingenuità, la mia purezza e soprattutto il fatto che fossi effeminato comportavano una punizione”. Giuseppe Sciarra Ikos, il breve documentario sul Bullismo di Giuseppe Sciarra prodotto da Cinetika è la drammatica vicenda del regista foggiano raccontata dall’attore Edoardo Purgatori, che attraverso video VHS della famiglia Sciarra e performance art del regista pugliese ci racconta l’inferno del Bullismo vissuto da Giuseppe Sciarra ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 10 maggio 2021) Di seguito il comunicato: “Per i miei coetanei farmi del male era normale. Me lo meritavo perché non eroloro. Non facevo a botte. Non giocavo a calcio. La mia ingenuità, la mia purezza e soprattutto il fatto che fossi effeminato comportavano una punizione”.Ikos, il brevesuldiprodda Cinetika è la drammatica vicenda delta dall’attore Edoardo Purgatori, che attraverso video VHS della famigliae performance art delpugliese cil’inferno delvissuto da...

makexright : @onigiri10e Che schifo, c'è ancora la mentalità del Medioevo e siamo nel XXI secolo, non dovrebbero esistere pregiu… - NoiNotizie : Bullismo e omofobia: regista foggiano oltraggiato da quando aveva otto anni, un documentario racconta la sua storia… - pelato67807832 : @Monia_Podda @stanzaselvaggia una pagliacciata inutile. leggi che tutelano e sanzionano su bullismo, omofobia, ecc… - lesbiancavalry : @mercante_31 non è paragonabile a discriminazioni sistemiche, e te lo dice una che di bullismo ne ha sofferto, ma p… - lesbiancavalry : il bullismo non è da sminuire assolutamente ma non è paragonabile a discriminazioni sistemiche come l'omofobia, il… -