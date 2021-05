Manchester City-Chelsea | prove generali della finale di Champions | le ultime sulle formazioni

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 8 maggio 2021)si affronteranno questa sera, alle ore 18.30, nel big match34° giornataPremier League. In quello che si preannuncia l’antipastodiLeague, in programma il prossimo 21 maggio. Per la squadra di Guardiola è sempre più vicino la vittoria del campionato inglese, mentre per i Blues di Tuchel sono in corsa per rimanere tra le prime quattro. In casa, a sostituire lo squalificato Stones in difesa, ci sarà Laporte. A centrocampo confermati Rodri e Gundogan. In attacco Guardiola potrebbe concedere la passerella ad Aguero al centro dell’attacco con Mahrez, De Bruyne ed uno tra Foden e Sterling. In casain difesa ci sarà Zouma ...