“Sex and the City”: ecco come Samantha sarà sostituita (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il ritorno di “Sex and the City” non vedrà Kim Cattrall nel ruolo di Samantha. sarà infatti sostituita da sei nuove comparse: tre presenti sporadicamente sullo schermo, tre volute come parte del cast fisso. Il cui capitolo inedito sarà dedicato al presente delle eterne Charlotte, Miranda e Carrie. Sex and the City: nella serie saranno presenti personaggi di etnie diverse Le prime indiscrezioni sul revival parlano di personaggi di etnia diversa. Ciò servirà per promuovere una diversità che gli Stati Uniti non possono ignorare ai giorni d’oggi. Casey Bloys, a capo di Hbo, ha spiegato tempo fa, quanto riportato: “I produttori esecutivi Sarah Jessica Parker e Michael Patrick King non vogliono raccontare una storia con una writing room composta solo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il ritorno di “Sex and the” non vedrà Kim Cattrall nel ruolo diinfattida sei nuove comparse: tre presenti sporadicamente sullo schermo, tre voluteparte del cast fisso. Il cui capitolo ineditodedicato al presente delle eterne Charlotte, Miranda e Carrie. Sex and the: nella serie saranno presenti personaggi di etnie diverse Le prime indiscrezioni sul revival parlano di personaggi di etnia diversa. Ciò servirà per promuovere una diversità che gli Stati Uniti non possono ignorare ai giorni d’oggi. Casey Bloys, a capo di Hbo, ha spiegato tempo fa, quanto riportato: “I produttori esecutivi Sarah Jessica Parker e Michael Patrick King non vogliono raccontare una storia con una writing room composta solo di ...

