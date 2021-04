Usa | arrestati i presunti rapitori dei cani di Lady Gaga Dovranno rispondere anche per le ferite al dogsitter

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sono arrivate a una svolta le indagini sul rapimento deidi, catturati lo scorso febbraio mentre erano con ila Los Angeles, California. Gli investigatori hanno arrestato cinque persone che sarebbero coinvolte nel rapimento di due dei tre bulldog della cantante. Il gruppo dovràdelleda arma da fuoco provocate al. Tra gli indagati c’èla donna che ha riportato ialla polizia. All’epoca dei fatti, l’artista americana era impegnata in Italia per le riprese del film basato sull’epopea della famiglia Gucci, dove interpreta il ruolo di Patrizia Reggiani, ex-moglie di Maurizio Gucci assassinato a Milano nel 1995. April 30, 2021 Leggi ...

Gli investigatori non ritengono che gli arrestati abbiano preso di mira l'uomo in quanto ritenuto il proprietario dei cani ma gli elementi raccolti dimostrerebbero che erano a conoscenza del grande valore dei bulldog francesi.