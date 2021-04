Asi: missione compiuta, torna al successo lanciatore europeo Vega (Di venerdì 30 aprile 2021) "Grande soddisfazione per il ritorno al volo di Vega con il VV18, insieme al dispenser SSMS, che conferma l'ottimo lavoro di squadra compiuto in questi mesi per il raggiungimento di questo fondamentale risultato di successo", così il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia commentando il volo VV18 di Vega, lanciatore dell'Agenzia Spaziale Europea, decollato oggi con successo dalla base spaziale di Kourou, in Guyana francese. Obiettivo conseguito è stato quello di portare in orbita il satellite francese di nuova generazione Pléiades Neo 3, costruito da Airbus Defence and Space. Il vettore europeo, progettato, sviluppato e costruito in Italia da Avio, ha utilizzato un modulo derivato dall'adattatore SSMS già validato nella missione VV16 a settembre ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 30 aprile 2021) "Grande soddisfazione per il ritorno al volo dicon il VV18, insieme al dispenser SSMS, che conferma l'ottimo lavoro di squadra compiuto in questi mesi per il raggiungimento di questo fondamentale risultato di", così il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia commentando il volo VV18 didell'Agenzia Spaziale Europea, decollato oggi condalla base spaziale di Kourou, in Guyana francese. Obiettivo conseguito è stato quello di portare in orbita il satellite francese di nuova generazione Pléiades Neo 3, costruito da Airbus Defence and Space. Il vettore, progettato, sviluppato e costruito in Italia da Avio, ha utilizzato un modulo derivato dall'adattatore SSMS già validato nellaVV16 a settembre ...

