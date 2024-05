Conte | Sfiducia a Emiliano? Non bisogna offrire il fianco alla destra

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 5 maggio 2024) BARI – “Il Movimento 5 Stelle non si presterà mai a iniziative strumentali del centro, che fa bene a non alzare la testa e a non dare lezioni a nessuno perché potrei fare l’elenco dello scambio politico mafioso che riguarda le amministrazioni di centroin tutta Italia”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, a margine di un incontro con i candidati per le amministrative di Bari.ha risposto così a chi gli chiedeva se martedì prossimo il M5S voterà contro laal governatore della Puglia, Michele, presentata dai consiglieri di centro. “Valuteremo anche l’azione amministrativa a livello regionale fin qui svolta – ha aggiunto – e noi siamo corresponsabili, fieramente responsabili, di tanti progetti ...