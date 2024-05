Il Lecce rimonta a Cagliari - ma poi sfortunato | pareggio e due pali

(Di domenica 5 maggio 2024) Il match traè finito 1-1. Scontro diretto di grandissima importanza per la zona retrocessione in questa trentacinquesima giornata di Serie A. DUE FACCE ? All’Unipol Domus va in scena una delle partite più importanti della giornata in ottica salvezza, ossia quella tra. Se ilvince è salvo. I sardi iniziano molto bene, giocando con grande aggressività e mettendo subito sotto la squadra di Gotti. Al 16?, Deiola la sblocca, ma il Var alla fine non convalida il gol per fallo di mano sulla deviazione di Nahitan Nandez. Il gol annullato però non abbassa l’intensità del, che attacca provando a passare in vantaggio. Al 25?, i sardi la sbloccano stavolta in modo regolare: tiro cross sempre di Deiola e sul tap-in bravissimo Mina ad anticipare ...

