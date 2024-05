Anticipo Serie A - Cagliari-Lecce 1-1

19.57 Il Monza recupera 2 volte il risultato. Djuric di pochissimo al lato, allora è la Lazio a passare.All'11' botta di Kamada dal limite, respinta difettosa di Di Gregorio, palla che urta la traversa e diventa facile per Immobile.Errori da matita blu per Carboni e Bondo,entrambi di testa da due ... Continua a leggere>>

Dopo il bruttissimo match di ieri, Torino-Bologna finito inevitabilmente 0-0, si spera che oggi in Serie A ci siano maggiori emozioni. prima di Sassuolo-Inter c’è un altro anticipo per la quartultima giornata. Serie A 2023-2024 – 35ª GIORNATA Monza-Lazio sabato 4 maggio ore 18 – diretta TV Zona ... Continua a leggere>>

22.39 Finisce 0-0 tra Torino e Bologna nell' Anticipo della 35ma giornata. Nel primo tempo doppia occasione per i granata al 17': cross di Ilic per il colpo di testa di Sanabria, traversa piena, palla a Zapata che tira subito, Skorupski attento. Poi chance in un minuto da una parte (Aebischer) e ... Continua a leggere>>