L’auto elettrica è in crisi in Europa? Sì a Roma e Berlino - no a Parigi e Madrid Ecco cosa accade

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 5 maggio 2024) L’ultimo vertice del G7 Ambiente a Torino lo ha ribadito ancora una volta: «La tecnologia chiave per la decarbonizzazione dei trasporti su strada è l’elettrico». Eppure, nel continente che ha fissato gli obiettivi più ambiziosi per l’abbandono dei vecchi motori a combustione, la transizione verso l’elettrico si sta rivelando più complicata del previsto. Con un regolamento approvato nel 2023, l’Unione europea ha disposto lo stop alla vendita di nuove auto a benzina e diesel a partire dal 2035. Un obiettivo ambizioso, non c’è dubbio, ma che per essere raggiunto ha bisogno di un tasso di crescita ancora superiore rispetto a quanto visto finora. I dati di Acea, l’associazione dei costruttori europei, rivelano che nel 2023 sono state vendute oltre un milione e mezzo di auto elettriche, in crescita del 37% rispetto all’anno precedente. In termini percentuali, il 14,6% dei veicoli venduti ...