Il burger senza pane che spopola sui social viene dagli Stati Uniti e si fa con la cipolla

(Di domenica 5 maggio 2024) Il nome in inglese è più complicato della ricetta, eppure ilallaè diventato il panino più virale dei. Si chiama Onion wrapped Flying Dutchman– letteralmente sarebbe ilOlandese Volante avvolto nella– e la sua grande fama è dovuta proprio al bulbo che, oltre a conferire un sapore particolare alla pietanza, la rende anche scenica grazie ai suoi anelli. Perché preferire un oniona quello classico? Semplicemente per un fatto di gusto e di apporto calorico: sostituendo ilcon le cipolle le calorie introdotte diminuiscono, questo non sta a significare cibo più sano, ma solo più sfizioso. Onion wrapped Flying DutchmanIlha origine dalla catena ...