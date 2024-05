GP Miami 2024 | incontro tra Alonso e il presidente della FIA

(Di domenica 5 maggio 2024) Continua la battaglia di Fernandocontro i criteri di penalizzazioneFIA. Dopo la mancata penalizzazione a Lewis Hamilton per l’incidente a quattro, che ha visto coinvolti lo spagnolo, l’inglese, Norris e Stroll, nella prima curvaSprint Race di ieri, il pilota Aston Martin ha deciso di andare a parlare con ilFIA, Mohammed Ben Sulayem. Secondo quanto riportano Cope e Marca,avrebbe contestato l’analisi delle manovre dei piloti e si sarebbe lamentato di una eccessiva rigidità nei suoi confronti da parteFIA. Più che per l’incidente di ieri, dove le colpe possono essere divise trae Hamilton, lo spagnolo si riferisce ai 20 secondi di penalità comminati al termine del GP d’Australia, che ha visto ...

Gp Miami: dove vedere, orario e la girglia di partenza del sesto gran premio di F1 - Torna la Formula 1 con il sesto Gran Premio della stagione che si tiene a Miami. Negli Stati Uniti i riflettori sono tutti puntati sulla Ferrari con Leclerc e Sainz che si sono qualificati ... Continua a leggere>>

Gp Miami: dove vedere, orario e la girglia di partenza del sesto gran premio delle monoposto - Torna la Formula 1 con il sesto Gran Premio della stagione che si tiene a Miami. Negli Stati Uniti i riflettori sono tutti puntati sulla Ferrari dopo il podio di Sainz nel penultimo Gp in ... Continua a leggere>>

F1 | alonso: "La FIA non penalizza Lewis perché non è spagnolo" - Fernando alonso è furioso e non le manda a dire, puntando il dito in maniera palese contro l'organo di governo della Formula 1, ovvero la FIA. Continua a leggere>>