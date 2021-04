Quarta ondata Covid, Galli: «Crisanti non parla mai a vanvera» (Di giovedì 29 aprile 2021) È possibile un Quarta ondata Covid a fine maggio? La domanda nasce dopo che il professor Andrea Crisanti ne ha parlato in un'intervista a La Stampa. Sulla questione si è esposto il professor Massimo Galli, ospite della trasmissione L'aria che tira, in onda su La 7. L'aria che tira, Galli interpellato sulle parole di Crisanti Al direttore delle Malattie Infettive del Sacco di Milano è stato chiesto proprio di esprimersi su quello che era stato il pensiero del professor Andrea Crisanti. «Di questo passo - è letto in un virgolettato attribuito al docente dell'Università di Padova - non è pessimistico pensare che a fine maggio ci sarà una nuova ondata, ma assai realistico». «Crisanti - ha dichiarato il ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 29 aprile 2021) È possibile una fine maggio? La domanda nasce dopo che il professor Andreane hato in un'intervista a La Stampa. Sulla questione si è esposto il professor Massimo, ospite della trasmissione L'aria che tira, in onda su La 7. L'aria che tira,interpellato sulle parole diAl direttore delle Malattie Infettive del Sacco di Milano è stato chiesto proprio di esprimersi su quello che era stato il pensiero del professor Andrea. «Di questo passo - è letto in un virgolettato attribuito al docente dell'Università di Padova - non è pessimistico pensare che a fine maggio ci sarà una nuova, ma assai realistico». «- ha dichiarato il ...

