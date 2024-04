Giorgia Meloni alla festa di FdI - l’annuncio sulla candidatura come capolista alle Europee | Dieci anni fa mancammo il quorum – Il video

Pescara – La giornata finale dell’evento “L’Italia cambia l’Europa ” organizzato da Fratelli d’Italia ha visto un’affluenza straordinaria con oltre 2200 delegati provenienti da tutta Italia, segnando il sold out delle strutture alberghiere della zona. La premier Giorgia Meloni , aprendo la sessione ... Continua a leggere>>

«L'importante è la chiarezza. Se Meloni dicesse votatemi che magari poi ci vado in Ue, sarebbe inaccettabile. Ma Meloni dice 'il mio è un modo per testare il consenso dell'Italia nei confronti miei e del mio governò. E allora trovo che sia molto meglio di mille sondaggi». Quindi, «grazie Giorgia ...

E' uscito il nuovo organigramma della direzione Radio della Rai. La struttura, che non ha un direttore in quanto è seguita direttamente dall'amministratore delegato Roberto Sergio, che ha mantenuto l'interim, vede come vicedirettore vicario Flavio Mucciante. Vicedirettrice con delega al ...

