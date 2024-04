Bimba di 2 anni morsa da un cane | ferita alla testa e a un braccio - è in prognosi riservata

Una bambina di due anni è rimasta ferita dopo essere stata morsa da un Cane meticcio , di taglia media, mentre stava giocando nel giardino di un’abitazione a Fonte Nuova, periferia di Roma, dove era ospite con i familiari. Sul posto un’eliambulanza che ha portato la minore, ferita non gravemente ...

Continua a leggere>>

Lo scorso pomeriggio, un’eliambulanza è intervenuta in località Fonte Nuova (Roma) per trasportare all’ospedale “Gemelli” di Roma una bambina 2 anni morsa da un cane meticcio, di taglia media, mentre stava giocando nel giardino di un’abitazione dove era ospite con i familiari. La minore, ferita – ...

Continua a leggere>>

Una Bimba di 7 anni fece arrestare il padre violento nel 2020 con una telefonata al 112. Il 48enne minacciava e picchiava la moglie e i figli minorenni. La condanna resa definitiva solo dopo 3 anni.Continua a leggere

Continua a leggere>>

Una bambina di sei anni ha rischiato di annegare in uno stabilimento termale. Ora è in prognosi riservata all'ospedale Santobono di Napoli. È successo nel pomeriggio del 27 aprile, quando i carabinieri della stazione di Casamicciola Terme nell'isola d'Ischia sono intervenuti all'interno di un...

Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Una bambina di 6 anni ha rischiato di annegare in uno stabilimento termale. Ora è in prognosi riservata all'ospedale Santobono di Napoli. Oggi pomeriggio i carabinieri della stazione di Casamicciola terme nell'isola d'Ischia sono intervenuti all'interno di un parco termale, dove per ...

Continua a leggere>>