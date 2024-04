Fiaccolata per Mirella Cerini | come Laura Prati - due donne impegnate per la politica e la democrazia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) Sono continui i messaggi di cordoglio nei confronti di, sindaco di Castellanza, deceduta il 25 aprile per un malore improvviso, dopo la cerimonia per la Festa della Liberazione. Una tragedia che ha lasciato tutti increduli e sgomenti, un dolore condiviso nel mondo politico, nell’associazionismo, nella cultura, nello sport, a confermarefosse un primo cittadino attento e presente, in ogni momento della vita della sua città. Continuano i messaggi di cordoglio e di affetto, domenica saranno i ragazzi degli oratori castellanzesi con la fiaccola accesa a Novacella a renderle omaggio. Il loro arrivo è previsto intorno alle 17,30, si fermeranno per una sosta in ricordo del sindaco davanti al municipio, sarà un momento di grande commozione per tutti al pensiero che ...