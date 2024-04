Can Yaman sbarca in Rai con una nuova serie televisiva | anche un ex allievo di Amici nel cast

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 28 aprile 2024) Mentre è disponibile lastagione di “Viola come il mare” su Mediaset, un’altra avventura è appena cominciata per Can. Il noto attore turco è tornato sul set per ladi Sandokan, il remake del film che rese celebre Kabir Bedi. Il nuovo progetto è targato Rai e ha avviato le riprese in giro tra Lazio e Calabria già da qualche giorno. Nelspiccano parecchi nomi importanti, nonché attori dellagenerazione come Samuele Segreto, exdidi Maria De Filippi. Sandokan: parte laavventura di CanDopo tante voci sul ritorno di Sandokan, gli autori del progetto hanno finalmente incominciato le riprese. Dal 20 aprile 2024, non a caso, sono partiti i primi ciak che vedono al centro della scena Can ...