Futuro Conte - annuncio a sorpresa | Sappiamo che vuole venir - ma sembra che qualcuno in società non lo voglia

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 28 aprile 2024) Ildi Antonioè ancora in bilico. Intanto, aumentano i club sulle tracce dell’allenatore italiano in vista della prossima stagione. Tiene ancora banco ildi Antonio. L’allenatore italiano è voglioso di tornare in panchina, ma prima sarà necessario individuare la giusta piazza da cui ripartire. Al momento, i club sulle sue tracce sono diversi ma non è stata presa alcuna decisione in merito al suo. Attualmente, in pole è presente il Napoli di Aurelio De Laurentiis con il quale però non è stato siglato ancora nessun tipo di accordo. Quindi, nelle prossime settimane non sono da escludere avvenimenti importanti in merito alla questione. Antonioè senza dubbio uno degli allenatori più vincenti in circolazione. Il passato in Italia, gli permette di ...