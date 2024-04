Inter-Torino 0-0 LIVE

Inter-Torino, partita della trentaquattresima giornata di Serie A 2023-24: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. L’Inter di Simone Inzaghi sfida i granata allenati da Ivan Juric. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca allo Stadio “San Siro” di ...

Continua a leggere>>

A San Siro, il match valido per la 33esima giornata di Serie A tra Inter e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro, Inter e Torino si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Continua a leggere>>

Inter-Torino si gioca per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023-2024: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della partita. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 12.30 allo Stadio Giuseppe Meazza. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti prepartita. LIVE ...

Continua a leggere>>

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al giovedì a partire dalle ore 18 in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con Inter Chat. IN VIDEO ? Inter Chat, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie ...

Continua a leggere>>