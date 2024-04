Tiro con l’arco - Cina e India vincono le prove a squadre femminili e maschili in Coppa del Mondo a Shanghai

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) L’ultima giornata della tappa inaugurale delladel2024 dicon, andata in scena a, si è conclusa con lo svolgimento delle fasi finali di tutti i tabelloni a eliminazione diretta del ricurvo. Italia assente quest’oggi, dopo aver raccolto un ottimo secondo posto con il terzetto femminile di compound ed una sorprendente quarta piazza con il terzetto maschile dell’olimpico. Focus sullemonosesso di ricurvo, fondamentali anche in ottica ranking mondiale per il ripescaggio di due team per genere (dopo il Preolimpico mondiale di Antalya) verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024, in cui non sono arrivate buone notizie per i colori azzurri nelle finali odierne. In campo femminile è arrivato il successo della...