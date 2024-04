Bianca Berlinguer intervista La Russa alla festa FdI Lui | Grazie del coraggio - col tuo cognome lo hai dalla nascita – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 28 aprile 2024)kermesse di Fratelli d’Italia a Pescara, dove è attesa la premier Giorgia Meloni per annunciare la sua candidatura come capolista in tutte e cinque le circoscrizioni alle Europee di giugno, c’è anche. La conduttrice tv è ospite in un colloquio faccia a faccia con Ignazio La. Il presidente del Senato, prima di iniziare il panel, decide però di rendere omaggiogiornalista-avversaria: «Prima di tutto vorrei ringraziare veramentead aver accettato l’invito di venire nella tana del lupo. Ci vuole, ma una che si chiamailce l’ha d». Lapoi ammette che in passato ci sono state ...