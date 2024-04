È la manager sportiva più potente d' Italia - quella che gestisce le cessioni milionarie dei calciatori E ai risultati professionali unisce la soddisfazione di smentire i pregiudizi di un mondo molto maschile E

Zanica. La Bcc Bergamasca e Orobica conferma – anche per il 2024 – il suo impegno a favore delle famiglie in stato di povertà che abitano nei paesi di competenza, con il progetto “Bcc Alimentare don Fausto Resmini”, presentato lunedì 22 aprile presso la sua sede di Zanica ai volontari delle ...

Continua a leggere>>

Dubbi, non certezza granitica sulla reale colpevolezza (così come sull'innocenza) di Beniamino Zuncheddu che non avrebbe dovuto, quindi, trascorrere 33 anni in carcere. È passato...

Continua a leggere>>

Jannik Sinner ha avuto l'opportunità di porre una particolare domanda tecnica a Medvedev, che ha risposto in modo non banale.Continua a leggere

Continua a leggere>>

Alessandro Impagnatiello parlerà in aula il giorno dell'anniversario dell'omicidio di Giulia Tramontano, che ha provocato anche la morte del figlio Thiago.Continua a leggere

Continua a leggere>>

Recita la prima legge della moda: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto ciclicamente torna. Anche ciò che pensavamo di aver seppellito per sempre tra i peccati di gioventù. E invece no: è bastato far passare abbastanza tempo per veder rispuntare, come zombie, la vita bassa, le Crocs, gli ...

Continua a leggere>>