Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2024 ore 12 | 30

(Di domenica 28 aprile 2024) VIABILITA’ 28 APRILE ORE 12:20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA VIA DEI LAGHI DOVE È RIMOSSO L’INCIDENTE SEGNALATO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI ALBANO, AL MOMENTO NON CI SONO DISAGI ALLA VIABILITA’ SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO DELLE CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA PONTINA EFIUMICINO CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA VIA DELLA SCAFA ALLA’ALTEZA DI VIA TRINCEA DELLE FRASCHE NELLE DUE DIREZIONI ANCORA CODE SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA VERSO OSTIA SITUZIONE ANALOGA SU VIALE BRUNO BUOZZI CON CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI VIA AN TONIO GRAMSCI INFINE, CODE A TRATTI SULLA VIA APPIA DA ALBANO LAZIALE ALLA VIA DEI LAGHI VERSO ARICCIA DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBLITA’ È ...