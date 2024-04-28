Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2024 ore 12 | 30

VIABILITA’ 28 APRILE ORE 11:20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA VIA DEI LAGHI DOVE UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTERZZA DI ALBANO NELLE DUE DIREZIONI SPOSTIAMOCI RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO DELLE CODE PER TRAFFICO IN ...
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VIABILITA’ 28 APRILE ORE 10:20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO DELLE CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE OSTIENSE E Roma FIUMICINO SPOSTIAMOCI NELLA CAPITALE, DOVE RICORDIAMO CHE OGGI COME OGNI ...
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VIABILITA’ 28 APRILE ORE 09:20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio STA PER ININZIARE ALLE 09:30 A OSTIA LA 4^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA DENOMINATA “DELLE CUPOLE DEL MARE”, SONO DUNQUE DEVIATE O RALLENTATE 9 LINEE BUS ANDIAMO NELLA ...
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VIABILITA’ 28 APRILE ORE 08:20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, QUI IL TRAFFICO È REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO REGOLARE ANCHE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL Lazio ANDIAMO NELLA CAPITALE, DOVE ...
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VIABILITA’ 28 APRILE ORE 07:20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, QUI IL TRAFFICO È REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO REGOLARE ANCHE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL Lazio ANDIAMO NELLA CAPITALE, DOVE ...
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Viabilità DEL 27 APRILE 2025 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO AL MOMENTO, LA CIRCOLazioNE RISULTA INFATTI SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA REGIONALE VOLTIAMO PAGINA TORNA ...
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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2024 ore 12 | 30
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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2024 ore 12:30 (Di domenica 28 aprile 2024) VIABILITA’ 28 APRILE ORE 12:20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA VIA DEI LAGHI DOVE È RIMOSSO L’INCIDENTE SEGNALATO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI ALBANO, AL MOMENTO NON CI SONO DISAGI ALLA VIABILITA’ SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO DELLE CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA PONTINA E Roma FIUMICINO CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA VIA DELLA SCAFA ALLA’ALTEZA DI VIA TRINCEA DELLE FRASCHE NELLE DUE DIREZIONI ANCORA CODE SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA VERSO OSTIA SITUZIONE ANALOGA SU VIALE BRUNO BUOZZI CON CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI VIA AN TONIO GRAMSCI INFINE, CODE A TRATTI SULLA VIA APPIA DA ALBANO LAZIALE ALLA VIA DEI LAGHI VERSO ARICCIA DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBLITA’ È ...Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti: regione viabilità
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