Parcheggio disabili - le regole per ottenere il contrassegno blu

Jesi (Ancona), 3 aprile 2024- Aveva lasciato la propria auto in sosta su un parcheggio riservato alle persone con disabilità, esibendo un contrassegno falso. Una “furbata” che non è passata inosservata agli agenti della polizia locale. Risultato: una denuncia per utilizzo di atto falso, una multa ...

Continua a leggere>>