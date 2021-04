Palmeri, Ronaldo: “C’è lo United, ma solo ad una condizione, Juve? Non penso gli interessi l’Europa League” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il futuro di CR7 potrebbe essere lontano da Torino Tancredi Palmeri, ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb. L’esperto di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il futuro di CR7 potrebbe essere lontano da Torino Tancredi, ha parlato del futuro di Cristianonel suo editoriale per TuttoMercatoWeb. L’esperto di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

infoitsport : Palmeri: ''Spalletti-Napoli, Fonseca all'Arsenal. Ronaldo si è offerto allo United'' - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET - Palmeri: 'Ronaldo è l’unico che non è saltato in barriera col Parma, ma non lo mettete se si deve sporcare il f… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - Palmeri: 'Ronaldo è l’unico che non è saltato in barriera col Parma, ma non lo mettete se si deve sporcare il f… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - Palmeri: 'Ronaldo è l’unico che non è saltato in barriera col Parma, ma non lo mettete se si deve sporcare il f… - napolimagazine : TWEET - Palmeri: 'Ronaldo è l’unico che non è saltato in barriera col Parma, ma non lo mettete se si deve sporcare… -