Boom di richieste dei nani da giardino (che però sono introvabili): ecco cosa sta accadendo (Di giovedì 22 aprile 2021) “A.A.A Cercasi nano di giardino“. Una gag? No. E anzi, chi pensava che gli gnomi da piazzare come ornamenti negli spazi verdi intorno alle case fossero un ricordo del passato dovrà ricredersi. Perché in Gran Bretagna la richiesta di nani da giardino non è mai stata così alta. Andiamo con ordine. Con il covid i negozi di giardinaggio hanno subito un Boom di vendite: +97% rispetto al 2019. La notizia la riporta il Guardian che ha sentito Ian Byrne, cicedirettore dell’Highfield Garden World di Whitminster: “C’è stata una grande ripresa della vendita di gnomi ma non se ne vedono”. Detto in altre parole, la gente cerca i nani da giardino che non ci sono. Come mai? Il blocco recente del canale di Suez: “Le materie prime stanno diventando un po’ un problema e purtroppo anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) “A.A.A Cercasi nano di“. Una gag? No. E anzi, chi pensava che gli gnomi da piazzare come ornamenti negli spazi verdi intorno alle case fossero un ricordo del passato dovrà ricredersi. Perché in Gran Bretagna la richiesta didanon è mai stata così alta. Andiamo con ordine. Con il covid i negozi di giardinaggio hanno subito undi vendite: +97% rispetto al 2019. La notizia la riporta il Guardian che ha sentito Ian Byrne, cicedirettore dell’Highfield Garden World di Whitminster: “C’è stata una grande ripresa della vendita di gnomi ma non se ne vedono”. Detto in altre parole, la gente cerca idache non ci. Come mai? Il blocco recente del canale di Suez: “Le materie prime stanno diventando un po’ un problema e purtroppo anche ...

Advertising

Giornaleditalia : Riapertura ristoranti all'aperto: boom richieste di dehors ma uno su due resta chiuso - fisco24_info : Inps: con Covid oltre 5 mld ore di cig, 620 mln a marzo: Boom di richieste, 4 volte quelle di febbraio - VivereGubbio : Boom di richieste: attivate altre 4 edizioni del corso per 'Digital Volunteers'. Nuove iscrizioni aperte fino al 4… - VivereSpoleto : Boom di richieste: attivate altre 4 edizioni del corso per 'Digital Volunteers'. Nuove iscrizioni aperte fino al 4… - VivereTerni : Boom di richieste: attivate altre 4 edizioni del corso per 'Digital Volunteers'. Nuove iscrizioni aperte fino al 4… -