Vaccino, Puglia prima in Italia per dosi somministrate. Emiliano: "Inoculato a un cittadino su quattro" (Di martedì 20 aprile 2021) BARI – Con il 92,2% delle dosi di vaccino anti covid somministrate, la Puglia è prima in Italia. È quanto si evince dal report del ministero della Salute aggiornato alle 6 del mattino di oggi. Sono state 1.012.639 le dosi usate a fronte delle 1.098.575 consegnate. Agli over 80 sono andate 321.167 vaccini, 121.249 ai caregiver e soggetti fragili, 226.606 a operatori sanitari e socio sanitari, 43.016 a personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio, 26.480 a ospiti delle Rsa, 111.900 a chi ha un'età compresa tra 70 e 79 anni, 32.637 a chi ha tra i 69 e i 60 anni, 101.487 al personale scolastico, 21.450 al comparto difesa e 6.647 alla categoria altro. EMILIANO: "VACCINATO UN PUGLIESE SU QUATTRO"

