Chelsea-Brighton martedì | ore 20 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Riposa Thiago Silva

Con una vittoria la squadra guidata da Thomas Tuchel passerebbe dal quinto al terzo posto, a pari punti con il Leicester ma con differenza reti migliore, in attesa dello scontro diretto contro l'attuale quarta, il West Ham, in programma nel fine settimana. Tutto questo succede dopo che i Blues hanno eliminato il Man City conquistando

Traffico bloccato intorno allo stadio dei Blues, che alle 21 sfidano il. Cori, striscioni e cartelli sono eloquenti e nel mirino finisce anche il presidente delRoman Abramovich che ...Un gruppo di tifosi delsta protestando contro la Superlega. All'esterno di Stamford Bridge, dove alle 21 i Blues saranno impegnati contro il, alcuni sostenitori della squadra londinese stanno contestando ...Chelsea Brighton proteste a Stamford Bridge. Tifosi contro la Superlega, il dissenso per la nuova competizione cresce anche in Premier.All'esterno di Stamford Bridge, prima della gara col Brighton, va in scena una dura protesta da parte dei tifosi del Chelsea per la creazione della Superlega.