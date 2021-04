Advertising

sole24ore : Calcio, verso #Superlega europea con #Juve, #Inter e #Milan. #Uefa minaccia espulsioni dai campionati… - claudioruss : In una dichiarazione congiunta UEFA-Premier League-Liga-Serie A annunciano che i 12 club coinvolti nella SuperLega… - Giullina_pa : Quindi juve, Milan e Inter continueranno a giocare in serie A. La #SuperLega è una specie di mondiale x club, almen… - NonConoscoVG : Il nuovo campionato di #SuperLega inizierà nel 2022. È guerra aperta col Uefa adesso, voi cosa ne pensate? - Piergiulio58 : Superlega, campionato europeo con Juve, Inter e Milan: «Annunciata la nuova competizione». -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega campionato

1 Lasi basa su un'equazione sbagliata : mettiamo assieme in un unicole squadre migliori e più seguite, di conseguenza i tifosi e gli sponsor pagheranno qualsiasi cifra per assistere ...Si completa oggi il cartellone della 31esima giornata deldi Serie A con l' Inter sempre più lanciata verso lo scudetto e la Juventus che rischia ...europea: scontro fra big club e ...Voci su un progetto alternativo alla Champions League. La Uefa: chi partecipa alla Superlega è fuori dai campionati nazionali e dalle coppe Una Superlega al posto della Champions League con Juventus, ...La mina della Superlega rischia di far saltare le fondamenta dell’architettura calcistica europea. Esplode fragorosamente in una poco primaverile domenica pomeriggio di ...