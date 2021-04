Future USA in leggero rialzo. Wall Street pronta a nuovi record (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – L’andamento dei Future USA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in rialzo. Dopo l’ottima seduta di ieri, gli indici americani sono pronti a ritoccare i loro record. Ieri il Dow Jones ha chiuso sopra i 34.000 per la prima volta in assoluto, l’S&P 500 ha aggiornato i massimi e il Nasdaq è arrivato molto vicino al record di febbraio. Il contratto sul Dow Jones guadagna lo 0,24% a 33.004 punti, mentre quello sullo S&P 500 è in rialzo dello 0,24% a 4.172 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece il migliore, segnando un rialzo dello 0,27% a 14.052 punti. Tra i titoli sotto la lente degli investitori negli scambi pre-apertura ci sono Morgan Stanley e Bank of NY Mellon. Entrambi hanno battuto le attese degli analisti ma sono in leggero ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – L’andamento deiUSA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in. Dopo l’ottima seduta di ieri, gli indici americani sono pronti a ritoccare i loro. Ieri il Dow Jones ha chiuso sopra i 34.000 per la prima volta in assoluto, l’S&P 500 ha aggiornato i massimi e il Nasdaq è arrivato molto vicino aldi febbraio. Il contratto sul Dow Jones guadagna lo 0,24% a 33.004 punti, mentre quello sullo S&P 500 è indello 0,24% a 4.172 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece il migliore, segnando undello 0,27% a 14.052 punti. Tra i titoli sotto la lente degli investitori negli scambi pre-apertura ci sono Morgan Stanley e Bank of NY Mellon. Entrambi hanno battuto le attese degli analisti ma sono in...

Usa, rimandate le decisioni sul vaccino Johnson & Johnson e si pensa ora ai giovani ...8 miliardi di dosi dei cosiddetti vaccini di 'seconda generazione', progettati per combattere le varianti attuali e future del coronavirus. In Germania picco di contagi, ma anche record di ...

Wall Street: futures Usa in lieve rialzo, focus sul bilancio di Morgan Stanley Futures Usa positivi, focus sui risultati di bilancio di Morgan Stanley, che ha riportato utili e fatturato migliori delle attese. In particolare, l'utile per azione del primo trimestre si è attestato ...

