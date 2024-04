Picerno-Crotone in tv | data - orario e diretta streaming playoff Serie C 2023 2024

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per il primo turno deidel campionato italiano di. La squadra campana, dopo un ottima prima parte di stagione in cui sembrava potersi giocare anche la promozione, ha subito un calo ma ora è pronta a voltare pagina. La compagine calabrese, dal suo canto, è reduce da un campionato molto complicato, ma spera di trovare un guizzo in più in questa fase della competizione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 4 o domenica 5 maggio ad unancora da definire e sarà trasmessa insu Sky Sport. La comunicazione ...

Tutte le informazioni sulla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Picerno-Crotone , match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . I padroni di casa sono la vera sorpresa di questa stagione e non vogliono smettere di sognare la promozione ... Continua a leggere>>

Avellino-Crotone 1-0, Pazienza in conferenza stampa: «Dobbiamo approfittare del vantaggio conquistato» - La quiete prima della tempesta. L'Avellino ha compiuto la sua missione: battere il Crotone per accedere direttamente ai quarti di finale dei playoff. Non resta che recuperare energie prima ...

Continua a leggere>>

Analisi approfondita della sfida Avellino - Crotone: riflessioni di Mister Pazienza, Zauli e le Parole Chiave di Cosimo - Mister Michele Pazienza, allenatore dell'Avellino, ha espresso le sue riflessioni in merito alla partita e al percorso della squadra durante la stagione. Con calma e lucidità, Pazienza ha analizzato i ...

Continua a leggere>>

Catania vola ai playoff della Serie C - La trentottesima e ultima giornata della regular season del girone C di Serie C 2023/2024 si è conclusa, portando con sé una serie di verdetti importanti. Il Catania ha ottenuto una vittoria cruciale ...

Continua a leggere>>