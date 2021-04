Yemen | portavoce Houthi conferma attacco sulle postazioni dell’Aramco

(Di giovedì 15 aprile 2021) La guerra inassume sempre contorni più complessi e sfuggenti nonostante ci sia la volontà da parte di alcuni attori in gioco per concluderla. Undei ribelli, formazione sostanuta dall’Iran in guerra con l’Arabia Saudita, Yahya Saree, hato uncon droni a Jazan. L’avrebbe danneggiatodel gigante petrolifero Aramco

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Yemen portavoce

Il movimento ribelle sciita Houthi delloha dichiarato giovedì di aver usato droni e missili ... Lo ha riferito ilmilitare degli Houthi, Yahya Saree, che ha specificato come nell'...... sia per il coinvolgimento degli Emirati nella guerra in, che ha causato la più grave crisi ... Ildel dipartimento di Stato ha sottolineato che Washington vigilerà affinché le armi ...La coalizione araba a guida saudita impegnata nel conflitto in Yemen ha intercettato e distrutto almeno cinque missili balistici e ...Appoggiati dall'Iran, hanno usato droni e missili per attaccare obiettivi nella città di Jazan. In seguito all'attacco all'Aramco, secondo la Reuters, si è sviluppato un incendio di cui per ora non vi ...