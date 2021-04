Storia e numeri della campagna Usa in Afghanistan. Il video (Di giovedì 15 aprile 2021) Storia e numeri della campagna Usa in Afghanistan Gli Usa, in accordo con gli alleati della Nato, hanno annunciato il ritiro delle loro truppe dall’Afghanistan. Il rientro in patria è previsto entro l’11 settembre 2021, a venti anni esatti dagli attentati sul suolo americano che diedero il via alla campagna. L’operazione denominata Enduring Freedom iniziò il 7 ottobre 2001 e arrivò a termine solo nel 2014, per essere rimpiazzata dall’operazione Freedom’s Sentinel. Nel corso del primo decennio del 2000 le truppe Usa in Afghanistan aumentarono più volte: l’amministrazione Obama portò il numero di militari in terra afghana alla fine del 2009 a 68mila, per poi inviare altri 30 mila uomini nel 2010, nel tentativo di controllare l’ostilità ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 aprile 2021)Usa inGli Usa, in accordo con gli alleatiNato, hanno annunciato il ritiro delle loro truppe dall’. Il rientro in patria è previsto entro l’11 settembre 2021, a venti anni esatti dagli attentati sul suolo americano che diedero il via alla. L’operazione denominata Enduring Freedom iniziò il 7 ottobre 2001 e arrivò a termine solo nel 2014, per essere rimpiazzata dall’operazione Freedom’s Sentinel. Nel corso del primo decennio del 2000 le truppe Usa inaumentarono più volte: l’amministrazione Obama portò il numero di militari in terra afghana alla fine del 2009 a 68mila, per poi inviare altri 30 mila uomini nel 2010, nel tentativo di controllare l’ostilità ...

