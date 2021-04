Roma-Ajax, dove vederla in tv. Europa League su Sky e Tv8 (Di giovedì 15 aprile 2021) La Roma scende in campo questa sera alle ore 21 contro l’Ajax nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Paulo Fonseca è l’unica italiana ancora in corsa in Europa. Dopo la vittoria per 2-1 ottenuta all’andata giocata ad Amsterdam, i giallorossi partono con un leggero vantaggio e sperano di staccare all’Olimpico il pass per la semifinale. Il match sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport (numero 252). In chiaro su Tv8 sarà invece trasmessa la Diretta Goal delle quattro partite del ritorno dei quarti di finale. Il match sarà visibile anche tramite Sky Go in diretta streaming su smartphone e tablet e sempre live su NowTv, il servizio di streaming live e on demand di Sky. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) Lascende in campo questa sera alle ore 21 contro l’nel ritorno dei quarti di finale di. La squadra di Paulo Fonseca è l’unica italiana ancora in corsa in. Dopo la vittoria per 2-1 ottenuta all’andata giocata ad Amsterdam, i giallorossi partono con un leggero vantaggio e sperano di staccare all’Olimpico il pass per la semifinale. Il match sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport (numero 252). In chiaro su Tv8 sarà invece trasmessa la Diretta Goal delle quattro partite del ritorno dei quarti di finale. Il match sarà visibile anche tramite Sky Go in diretta streaming su smartphone e tablet e sempre live su NowTv, il servizio di streaming live e on demand di Sky. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

