Notre-Dame | la promessa non mantenuta di Macron

Come un simbolo della Francia e dell'Europa dinanzi alla sfida della ricostruzione: a due anni esatti dall'incendio che devastò parzialmentede Paris, il presidente francese Emmanuel Macron ha visitato oggi il cantiere della cattedrale in ricostruzione ed ha camminato - con un casco bianco, una tuta grigia e la mascherina - ...Previsioni poco rosee per il futuro presidente - candidato, che proprio oggi durante una visita al cantiere dia Parigi ha ancora una volta invitato la Francia a proiettarsi verso il ...Visita questa mattina al cantiere della cattedrale di Notre-Dame del Presidente della Repubblica francese. Ad accompagnarlo c’erano anche l’arcivescovo di Parigi, mons. Michel Aupetit e il rettore del ...Due anni dopo l'incendio che devastò la cattedrale di Parigi, Notre Dame comincia a rinascere, anche grazie all'ingegno italiano. Il corrispondente Alessandro CASSIERI ...