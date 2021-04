Filograna (Autonomi e Partite Iva): “Ripartire in sicurezza per la dignità dei lavoratori” (Di lunedì 12 aprile 2021) ”Vacciniamo, vacciniamo. Ma riapriamo con le dovute misure di sicurezza”. Lo afferma il presidente del Movimento Autonomi e Partite Iva, Eugenio Filograna. “Solo in questo modo si può restituire ai lavoratori italiani quella dignità che da oltre un anno gli è stata tolta”. Ieri, racconta il presidente, ”50.000 ristoratori intendevano invadere Roma per far esplodere la loro rabbia. La Questura li ha bloccati ma la tensione è rimasta alta. La loro volontà di protesta deve suonare come un campanello d’allarme”. “‘Historia magistra vitae’ diceva Cicerone per far capire che la storia insegna. E i romani lo avevano capito. Solo Speranza non capisce e trascura il fatto che il popolo è furibondo. Allora ripassi la storia”, dice il presidente. ”Accerterà quando e perché sono scoppiate le ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 aprile 2021) ”Vacciniamo, vacciniamo. Ma riapriamo con le dovute misure di”. Lo afferma il presidente del MovimentoIva, Eugenio. “Solo in questo modo si può restituire aiitaliani quellache da oltre un anno gli è stata tolta”. Ieri, racconta il presidente, ”50.000 ristoratori intendevano invadere Roma per far esplodere la loro rabbia. La Questura li ha bloccati ma la tensione è rimasta alta. La loro volontà di protesta deve suonare come un campanello d’allarme”. “‘Historia magistra vitae’ diceva Cicerone per far capire che la storia insegna. E i romani lo avevano capito. Solo Speranza non capisce e trascura il fatto che il popolo è furibondo. Allora ripassi la storia”, dice il presidente. ”Accerterà quando e perché sono scoppiate le ...

