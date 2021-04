Eboli | furto nella scuola ‘Il giardino segreto’ | ladro tradito dalla sua t-shirt

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – All’alba di questa mattina la Sezione Radiomobile della Compagnia dei carabinieri diha arrestato in flagranza di reato peraggravato un ragazzo di 30 anni, originario di Torre del Greco. Lo stesso è stato bloccato dai militari operanti subito dopo aver sottratto un televisore“ilsegreto” di. Attualmente è stato messo agli arresti domiciliari in attesa di giudizio per direttissima. Lo stesso ragazzo era già stato denunciato negli scorsi giorni per un altropresso l’istituto “Matteo Ripa” di, dove si era introdotto ed è stato riconosciuto perché indossava la maglia di Superman. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

