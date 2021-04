Nasconde eroina anche nel forno per kebab, arrestato con altri 2 (Di domenica 11 aprile 2021) Tre turchi sono stati arrestati dalla polizia per traffico di droga dopo essere stati sorpresi a trasportare 12,5 chili di eroina a bordo di un'auto bloccata lungo la barriera autostradale di Milano ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 aprile 2021) Tre turchi sono stati arrestati dalla polizia per traffico di droga dopo essere stati sorpresi a trasportare 12,5 chili dia bordo di un'auto bloccata lungo la barriera autostradale di Milano ...

Advertising

GiornoeNotteNew : Nasconde eroina anche nel forno per kebab, arrestato con altri 2. MILANO, 11 APR – Tre turchi sono stati arrestati… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Milano, nasconde eroina pure in forno kebab: tre arresti - SkyTG24 : Milano, nasconde eroina pure in forno kebab: tre arresti - Ansa_Fvg : Droga:nasconde eroina pure in forno kebab,3 arresti a Milano. Sequestrati dalla polizia 15 kg di sostanza purissima… - AnsaLombardia : Nasconde eroina anche nel forno per kebab, arrestato con altri 2. Sequestrati dalla polizia 15 kg di sostanza puris… -