I giornali anche italiani pagati per diffondere la propaganda nazionalista della destra polacca

Si chiama "Raccontiamo la Polonia al mondo" e, in sostanza, si tratta di una campagna dello stato polacco per proporre una narrazione diversa della Polonia nel Novecento – in particolare per i fatti relativi alla Seconda guerra mondiale e al ruolo del paese rispetto al nazismo -. Di questa iniziativa fanno parte una serie di pubbliredazionali – contenuti che un giornale decide di pubblicare ricevendo soldi in cambio – pubblicati sul numerose testate di altri paesi e promossi in patria come contributi espressamente richiesti dalle testate. Sono almeno 110 i giornali nel mondo che hanno aderito all'iniziativa e, tra questi, figurano anche alcune testate italiane di spicco.

