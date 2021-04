Usavano le auto della Croce Rossa per scopi privati | due giovani volontari agli arresti domiciliari

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Usavano auto

SondrioToday

La Croce Rossa della provincia di Sondrio piange il suo presidente onorario Sergio Bonvini 18 novembre 2020 Lutto a Chiesa Valmalenco per la scomparsa di Claudio Rota 18 novembre 2020 ACI Sondrio e ...Scioccato dallo scoprire i dispositivi sotto l'chiese un incontro con un altissimo funzionario ... monopolizzando il potere, avevano introdotto un nuovo sistema ele posizioni statali per ...MONTENERO DI BISACCIA: Un incendio scoppiato in un autosalone sulla Statale 16, a Montenero di Bisaccia, in località Costa Verde, al confine con San Salvo. Distrutte 9 auto in esposizione, 2 all’ester ...Per raggiungere i traguardi di riduzione delle emissioni di CO2 e di fermare il riscaldamento globale "è il momento di aumentare le vendite di etanolo e di biodiesel, e non di abbandonarli". (ANSA) ...