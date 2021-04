Ristorazione post - covid | al via il corso per ripensare i ristoranti del futuro

(Di giovedì 8 aprile 2021) No all'improvvisazione, sì allo studio, all'applicazione e all'innovazione. No all'ideale della finta cucina della nonna e sì al ristorante artigianale di qualità che punta sul territorio, la ...

Advertising

MarcellaMarzari : Dal 14 aprile fino al 22 aprile - #GiornataMondialedellaTerra #EarthDay 'Sostenibilità' è una leva, a maggior ragio… - gargiuloaspira : In questo post vogliamo dare precedenza alle #attrezzaturedicucina #GargiuloAspirazioni & #electroluxprofessional… - cavalierilavoro : Nessun timore a investire, scommettere oggi sulla ristorazione? «Penso che la ripresa post Covid sarà legata e trai… - WineNewsIt : La #ristorazione post-Covid? Con poche proposte ma fatte bene. L’indagine della @ScuolaTessieri. Secondo gli espert… - GianlucaPacella : Finita la stagione della cucina della nonna. Bene poche proposte, ma preparate bene. #food #ristoranti #chef… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristorazione post

WineNews

Sono solo alcuni dei comandamenti che, secondo gli esperti, detteranno le regole della- covid e che costituiranno parte dei corsi di alta formazione che Scuola Tessieri , la più ...... nellae nel turismo, nell'edilizia, per non parlare delle ecomafie e agromafie, anche ... pronte ad innescare l'azione violenza eterodiretta per poi (ri - )costruire ex -narrazioni ...Condividi questo articolo:Roma, 8 apr. – (Adnkronos) – “Con le chiusure imposte dal Covid abbiamo perso una fetta di mercato, quella della ristorazione e dei consumi fuori casa, che per noi valeva cir ...Sono solo alcuni dei comandamenti che, secondo gli esperti, detteranno le regole della ristorazione post-covid e che costituiranno parte dei corsi di alta formazione che Scuola Tessieri, la più grande ...