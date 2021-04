Regioni e Covid: tornano i colori e le regole tra zona rossa e zona arancione (Di martedì 6 aprile 2021) Da oggi, martedì 6 aprile, tornano i colori a fare da padroni tra le varie Regioni di Italia. Nel weekend appena passato tutto il Paese si è trovato in zona rossa, con la possibilità di fare visita ad amici e parenti. Intanto si pensa al futuro: il mese di aprile non vedrà nessuna regione col colore giallo, ma i governatori chiederanno che dal 20 aprile si possa pensare a qualche prima riaperture, naturalmente rispettando i dati della curva dei contagi da Covid-19. La parola ora spetta al Governo. Le Regioni in zona arancione e in zona rossa Intanto, rispetto al weekend appena passato, passano in zona ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 aprile 2021) Da oggi, martedì 6 aprile,a fare da padroni tra le variedi Italia. Nel weekend appena passato tutto il Paese si è trovato in, con la possibilità di fare visita ad amici e parenti. Intanto si pensa al futuro: il mese di aprile non vedrà nessuna regione col colore giallo, ma i governatori chiederanno che dal 20 aprile si possa pensare a qualche prima riaperture, naturalmente rispettando i dati della curva dei contagi da-19. La parola ora spetta al Governo. Leine inIntanto, rispetto al weekend appena passato, passano in...

