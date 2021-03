Davide Oldani e Kenwood: la rivoluzione green nella nostra cucina (Di venerdì 26 marzo 2021) Davide Oldani, chef dell’anno, appena premiato con due stelle Michelin e con la stella verde della sostenibilità, e Kenwood, leader mondiale nei prodotti per la preparazione degli alimenti hanno appena annunciato una collaborazione destinata a cambiare in meglio il nostro modo di mangiare: partendo dalla grande tradizione italiana, sfrutteranno la tecnologia per renderla green, contemporanea e improntata al benessere. Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 marzo 2021) Davide Oldani, chef dell’anno, appena premiato con due stelle Michelin e con la stella verde della sostenibilità, e Kenwood, leader mondiale nei prodotti per la preparazione degli alimenti hanno appena annunciato una collaborazione destinata a cambiare in meglio il nostro modo di mangiare: partendo dalla grande tradizione italiana, sfrutteranno la tecnologia per renderla green, contemporanea e improntata al benessere.

Advertising

RaiperilSociale : Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica: Davide Oldani e Demetrio Albertini testimonial al fianco della… - RaiperilSociale : Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica: Davide Oldani e Demetrio Albertini testimonial al fianco della… - RaiperilSociale : Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica: Davide Oldani e Demetrio Albertini testimonial al fianco della… - RaiperilSociale : Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica: Davide Oldani e Demetrio Albertini testimonial al fianco della… - HorecaNewsit : Davide Oldani e Kenwood annunciano una nuova partnership -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Oldani PROROGATA AL 28 MARZO LA SETTIMANA PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA DELLA LILT In questa edizione 2021 i testimonial scelti dalla LILT nazionale sono lo chef Davide Oldani e l'ex calciatore della nazionale Demetrio Albertini, che ricordano l'importanza dei corretti stili di ...

Lilt, prolungata la settimana della prevenzione oncologica ... per l'edizione 2021, tocca il lodevole traguardo della ventesima edizione ed ha come testimoni ufficiali della campagna: lo chef Davide Oldani ed il calciatore Demetrio Albertini. Due eccellenze che ...

Davide Oldani e Kenwood annunciano una nuova partnership Horeca News DAVIDE OLDANI E KENWOOD, UNA NUOVA PARTNERSHIP News - Il 2021 di Kenwood, leader mondiale nei prodotti per la preparazione degli alimenti, prosegue sotto una buona stella, anzi due. Davide Oldani, chef con due - Redazione James ...

Davide Oldani e Kenwood annunciano la nuova partnership Davide Oldani, chef due stelle Michelin e premiato da poco con la "stella verde" per la sostenibilità, annuncia la collaborazione con Kenwood per promuovere un'idea di cucina innovativa, di qualità e ...

In questa edizione 2021 i testimonial scelti dalla LILT nazionale sono lo chefe l'ex calciatore della nazionale Demetrio Albertini, che ricordano l'importanza dei corretti stili di ...... per l'edizione 2021, tocca il lodevole traguardo della ventesima edizione ed ha come testimoni ufficiali della campagna: lo chefed il calciatore Demetrio Albertini. Due eccellenze che ...News - Il 2021 di Kenwood, leader mondiale nei prodotti per la preparazione degli alimenti, prosegue sotto una buona stella, anzi due. Davide Oldani, chef con due - Redazione James ...Davide Oldani, chef due stelle Michelin e premiato da poco con la "stella verde" per la sostenibilità, annuncia la collaborazione con Kenwood per promuovere un'idea di cucina innovativa, di qualità e ...