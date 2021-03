"Avrei voluto vederlo piangere". Elsa Fornero sconcertante: la frase su Draghi che gela anche Floris | Video (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il condono fiscale? "Mario Draghi ha accettato questo compromesso perché forse pensa che l'Italia sia un paese a rischio". Elsa Fornero, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7, è molto critica sul provvedimento preso dall'ultimo Consiglio dei ministri, e non manca di fare un riferimento per certi versi grottesco alle sue lacrime da ministra. "Escludo che l'Unione europea incoraggi i condoni - spiega l'ex titolare del Welfare nel governo Monti, replicando all'eurodeputata della Lega Francesca Donato.-. Quando chiede di alleggerire il fisco, parla di riduzione delle aliquote fiscali per chi le paga e un miglioramento del tipo di spese. Draghi ha pensato che in questo momento il governo lo fa con chi lo sostiene, una maggioranza larga ma eterogenea. Avrà pensato: dobbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il condono fiscale? "Marioha accettato questo compromesso perché forse pensa che l'Italia sia un paese a rischio"., in collegamento con Giovannia DiMartedì su La7, è molto critica sul provvedimento preso dall'ultimo Consiglio dei ministri, e non manca di fare un riferimento per certi versi grottesco alle sue lacrime da ministra. "Escludo che l'Unione europea incoraggi i condoni - spiega l'ex titolare del Welfare nel governo Monti, replicando all'eurodeputata della Lega Francesca Donato.-. Quando chiede di alleggerire il fisco, parla di riduzione delle aliquote fiscali per chi le paga e un miglioramento del tipo di spese.ha pensato che in questo momento il governo lo fa con chi lo sostiene, una maggioranza larga ma eterogenea. Avrà pensato: dobbiamo ...

