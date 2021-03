Il finale di Montalbano divide il pubblico, Salvo tradisce Livia e Andrea Camilleri (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo 22 anni, si è concluso l’avventura televisiva del commissario di Vigata, ma il finale di Montalbano la letteralmente spaccato il pubblico a metà. Luca Zingaretti, attore e anche regista degli ultimi episodi, ci aveva avvisati: con Il metodo Catalanotti cambia tutto. È il romanzo più sconvolgente di Andrea Camilleri. Salvo impazzisce per una giovane collega (che ha il volto di Greta Scarano) e per lei è disposto a mollare ogni cosa, il lavoro e l’eterna fidanzata Livia. Non si tratta di una semplice scappatella o di una crisi momentanea, come lo è stato in passato, ma di una vera e propria passione che nasce improvvisa. L’atteggiamento di Salvo, un uomo di saldi principi, stupisce tutti nel finale di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo 22 anni, si è concluso l’avventura televisiva del commissario di Vigata, ma ildila letteralmente spaccato ila metà. Luca Zingaretti, attore e anche regista degli ultimi episodi, ci aveva avvisati: con Il metodo Catalanotti cambia tutto. È il romanzo più sconvolgente diimpazzisce per una giovane collega (che ha il volto di Greta Scarano) e per lei è disposto a mollare ogni cosa, il lavoro e l’eterna fidanzata. Non si tratta di una semplice scappatella o di una crisi momentanea, come lo è stato in passato, ma di una vera e propria passione che nasce improvvisa. L’atteggiamento di, un uomo di saldi principi, stupisce tutti neldi ...

VScanuforever : RT @fraversion: no, questa non può essere l’ultima puntata. Una serie così importante merita un finale migliore. #Montalbano - _Facezia_ : @Adnkronos Attori eccezionali, come sempre, ma episodio è finale deludente oltre ogni aspettativa. #Montalbano ridotto a ominicchio. - StruzzoSapiens : @Serra_nda Effettivamente nel libro c'è il punto interrogativo della poesia finale. Nel successivo (Alcyone) ricomp… - Carmanas : RT @EugenioCardi: Mamma mia che delusione questa ultima puntata di #Montalbano. Il finale poi sul genere Liala. ?? Differenza notevolissima… - ilgrilloparlan2 : @bubinoblog Uno Zingaretti In stato di grazia Montalbano che perde la testa per la bella Scarano un finale sospeso… -